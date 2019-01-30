الامارات | «إيقاعات من الحياة» على مسرح القصباء

شكرا لقرائتكم خبر عن «إيقاعات من الحياة» على مسرح القصباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلود سالم الجنيبي. من المصدر

تستضيف القصباء في الشارقة، العروض المسرحية الموسيقية «إيقاعات من الحياة»، بالتعاون مع ايفنت فاكتوري، ابتداءً من شهر فبراير حتى أبريل المقبلين، ليقدم للجمهور باقة من العروض والإيقاعات الموسيقية التي تحتفي بثقافات العالم.

وقالت مدير عام القصباء خلود سالم الجنيبي: إن «استضافتنا لـ(إيقاعات من الحياة)، تأتي انطلاقاً من دورنا كمنصة ثقافية تجمع مختلف ثقافات العالم في مكان واحد، وتهدف إلى تعزيز التقارب بين الشعوب». ويستضيف مسرح القصباء العروض الموسيقية أيام السبت في 16 فبراير و30 مارس و27 أبريل.