الامارات | القبض على «الرجل العنكبوت» في الفلبين

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على «الرجل العنكبوت» في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - روبرت اشتهر بتسلق المباني الشاهقة في العالم. أ.ب

ألقت الشرطة الفلبينية، أمس، القبض على الفرنسي آلان روبرت، الشهير بـ«الرجل العنكبوت»، بعد أن تسلق أحد أطول المباني في العاصمة مانيلا.

وشوهد الرجل (56 عاماً)، المعروف بتسلق المباني الشاهقة في العالم، وهو يتدلى من فوق برج «جي. تي»، في ماكاتي سيتي، الحي المالي بمانيلا.

وألقي القبض عليه بمجرد نزوله، بسبب تسلقه دون تصريح. وقالت الشرطة إنه يتم حالياً إعداد تهم جنائية ضد روبرت، صاحب الرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لأكبر عدد من المباني التي تسلقها شخص واحد.