طريقة عمل القرنبيط بالشاميل

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير:

4 أكواب (1000 جم) بشاميل.

ثمرة قرنبيط مقطعة قطعة متوسطة الحجم.

½ كيلو (500 جم) لحم مفروم.

بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا.

فص ثوم مهروس.

½ ثمرة فلفل أحمر رومي مقطعة مكعبات صغيرة.

½ ثمرة فلفل أصفر رومي مقطعة مكعبات صغيرة.

½ ثمرة جزر صغيرة مبشورة.

½ كوب (100 جم) جبن موتزاريلا مبشور.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بهارات مشكلة.

¾ ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

1- على نار متوسطة، ضعي اللحم والبصل والثوم والملح والفلفل الأسود والبهارات، وقلبي باستمرار حتى يتغير لون اللحم.

2- اتركي اللحم على نار هادئة لمدة 40 دقيقة حتى ينضج، مع التقليب من فترة لأخرى.

3-أضيفي الجزر والفلفل الملون وقلبي، ثم اتركيه حتى تجف السوائل.

4- على نار متوسطة، ضعي كمية من الماء، ثم أضيفي الكمون والملح والفلفل الأسود، واتركيه حتى يغلي.

5- أضيفي القرنبيط، واتركيه على نار هادئة لمدة 45 دقيقة حتى ينضج تمامًا.

6- في محضرة الطعام، ضعي القرنبيط، وكوبًا من البشاميل، واهرسيه ناعمًا.

7- سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.

8- ادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة، ثم وزعي كوبًا من البشاميل في قاع الصينية.

ضعي نصف كمية القرنبيط فوق البشاميل، ثم أضيفي اللحم، ثم باقي القرنبيط، ثم وزعي باقي البشاميل فوق القرنبيط.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة، ثم أضيفي الجبن، ثم اتركيها لمدة 10 دقائق حتى يذوب الجبن ويحمر الوجه.