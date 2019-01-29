محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:
على مر السنين، اختلف شكل الذقن والشارب حسب الظروف السائدة لكل وقت، إذ كانت هناك أوقاتًا كان حلق الذقن وترك الشارب من سمات الرجل الجذاب، في حين صارت الذقن الكاملة في زمنًا آخر رمزًا للرجولة.
ولمعرفة أشكال وموضة الذقن للرجل على مر السنين السابقة بداية من عام 1800 إلى وقتنا الحالي، وكيف لعبت الظروف في اختلاف شكل الذقن؟.. يمكنكم الإطلاع على مراحل تطوير "الشنب" وفق موقع "Buzzfeed"، من خلال الصفحات التالية:
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| "فرشاة أسنان" و"حدوة حصان".. مراحل تطوير "الشنب" في 200 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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