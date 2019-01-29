بالصور| "فرشاة أسنان" و"حدوة حصان".. مراحل تطوير "الشنب" في 200 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

على مر السنين، اختلف شكل الذقن والشارب حسب الظروف السائدة لكل وقت، إذ كانت هناك أوقاتًا كان حلق الذقن وترك الشارب من سمات الرجل الجذاب، في حين صارت الذقن الكاملة في زمنًا آخر رمزًا للرجولة.

ولمعرفة أشكال وموضة الذقن للرجل على مر السنين السابقة بداية من عام 1800 إلى وقتنا الحالي، وكيف لعبت الظروف في اختلاف شكل الذقن؟.. يمكنكم الإطلاع على مراحل تطوير "الشنب" وفق موقع "Buzzfeed"، من خلال الصفحات التالية: