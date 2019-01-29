بطريقة سهلة وسريعة.. وصفة عمل الكيك التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:
يستعرض لك الخليج 365 طريقة عمل الكيك التركي بطريقة سهلة وسريعة، وبالمذاق نفسه الذي يقدم في المطعم، وفقًا لموقع كوكباد المعني بالطبخ والوصفات، في السطور التالية:
المقادير:
1- 4 بيضات
2- كوب ونصف دقيق
3- كوب سكر
4- نصف كوب زيت
5- نصف كوب حليب
6- 2 كيس فانيليا
7- كيس بيكنج بودر
8- كوب حليب
- للتزيين:
9- كريم شانتيه
10- صوص الكراميل (سواء جاهز أو يتم تحضيره)
طريق التحضير:
1- يفصل البياض عن الصفار.
2- يضاف كيس فانيليا ونصف كوب سكر إلى البياض ويضرب جيدًا بالمضرب الكهربائي.
3- يضاف كيس فانيليا ونصف كوب سكر والحليب والزيت إلى صفار البيض في الخلاط ويضرب جيدًا، ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونخلطهم جيدًا، وإذا كان الخليط ثقيل على الخلاط ممكن استخدام مضرب للتقليب.
4- نضيف خليط الكيك إلى البياض ويقلب بواسطة ملعقه كبيرة.
5- نصبهم في قوالب صغيرة أو في قالب واحد كبير.
6- ندخلهم الفرن على درجة حرارة 180، على الرف الأوسط حتى تنضج حسب نوع الفرن.
7- نخرجها من الفرن ونثقبها بواسطة شوكة، ونسكب عليها كوب الحليب (إذا استخدمنا قوالب صغيرة نوزع عليهم كوب الحليب).
8- نضيف الكريم شانتيه إلى الكيك.
9- نضيف الكراميل في النهاية، ثم يقدم.
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