خطوات بسيطة وسهلة لعلاج الشره في تناول الطعام (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة عبد الرازق
هل تناول كميات كبيرة من الطعام حتى في غياب الجوع الحقيقي، وترغب في استراتيجية فعالة لعلاج الشراهة في تناول الأطعمة؟
في ألبوم الصور أعلاه خطوات بسيطة وسهلة إذا اتبعتها ستتمكن من علاج الشراهة في تناول الطعام.
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