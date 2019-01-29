محامي ميرهان حسين لـ"الوطن": "لم تتضرر من تنفيذ حكم الحبس.. وتقدمنا بطعن"

قال عاصم قنديل، محامي الفنانة ميرهان حسين، إنها سلمت نفسها صباح اليوم لمديرية أمن الجيزة لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة أسبوعين في القضية المعروفة بـ"كمين الهرم"، بحضوره والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي تابع تنفيذ الحكم امتثالًا لأحكام القانون.

وأضاف قنديل، في تصريحه لـ"الوطن"، أنه تقدم لمحكمة جنح مستأنف الهرم بطعن على الحكم الصادر بحبسها بقضية "الكمين" لوقف تنفيذه، وإثبات خلو صحيفتها الجنائية من القضايا كحق أدبي لها.

وأكد أن ميرهان لم تتضرر من تنفيذ حكم حبسها، لكنها قررت تسليم نفسها والامتثال لأحكام القضاء، رغم إمكانية انتظارها أو تهربها لفترة، لكنها فضّلت تنفيذ الحكم وإنهاء العقوبة المقررة ضدها.

وكانت ميرهان حسين قد توجهت صباح اليوم الثلاثاء، إلى مديرية أمن الجيزة وسلمت نفسها لتأدية العقوبة الصادرة من محكمة جنح مستأنف الهرم بحبسها أسبوعين، لترحيلها إلى سجن القناطر، وذلك بعد مرور 16 يوما من الحكم عليها بالحبس لمدة أسبوعين في قضية "كمين الهرم".

وأصدرت محكمة جنح مستأنف الهرم، حكمها على الفنانة والضابطين، بالحبس لمدة أسبوعين لاتهامهما بتبادل السب والقذف، بالإضافة إلى اتهام الفنانة بالتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.

قصة الفنانة المثيرة للجدل بدأت في شهر يونيو لعام 2016، عندما كانت تقود سيارتها على طريق المنصورية، حيث استوقفتها قوة أمنية من قسم شرطة الأهرام، لكنها رفضت التوقف وبسرعة عالية تخطت الكمين، فاصطدمت بالحواجز الأمنية وسقط أحد ضباط قوة الكمين، إلا أن القوات الأمنية حاولت إيقاف السيارة، وبالفعل تبين أن قائدة السيارة هي الفنانة ميرهان حسين، واتهمت بأنها كانت تحت تأثير المواد الكحولية، وأنها تعدت بالسب على القوة الأمنية، وصفعت أحد الضباط وأصابت آخر بجروح في الوجه مستخدمة أظافرها، طبقًا للتحقيقات.

​