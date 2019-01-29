حقائب الظهر بربطة "البو" الضخمة.. صيحة مذهلة إلى خزانتك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرضت كلير وايت كيلر أحدث مجموعة لأزياء الهوت كوتور من جيفنشي، والتي تركزت على النمط العصري من خلال تبني خطوط حادة ونظيفة، وتعاونت مع أخصائي اللاتكس لطرح أرقى حقائب الظهر التي تم عرضها على المدرج حتى الآن.

ورغم أن عروض الأزياء الراقية ترتبط بشكل كبير بالفساتين الفخمة الغنية بالتطريزات، إلا أنها تحتضن في غالب الأحيان نمط الشارع، ومع ذلك؛ فإن مجموعة جيفنشي فعلت ذلك، وبينما كان هناك الكثير من الأزياء الراقية النموذجية في المجموعة بما في ذلك الفساتين الجديرة بالأوسكار وإكسسوارات الرأس المذهلة، كانت تصاميم الكاجوال هي التي خطفت أنظار الجميع.

وقد برزت في العرض حقائب الظهر التي أتت بتصميم أنيق مثبت على ربطة البو بحجم كبير، وتبدو الربطة من الأمام وكأنها جزء من الفساتين أو القمصان، ولكنها كانت في الواقع جزءًا من الحقيبة، وقد تم تقديمها باللونين الأبيض والأسود.

وربما تكون هذه هي حقائب الظهر الأولى التي تبدو جميلة عند تنسيقها مع فستان فاخر كما في عرض جيفنشي، وهي مثال مميز على أن إكسسوارات الهوت كوتور يمكن ارتداؤها بشكل يومي والتي ستكون بلا شك واحدة من الإكسسوارات الأكثر شعبية في 2019.