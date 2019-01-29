لإجازة سعيدة في دبي.. نصائح عليك معرفتها قبل السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تعد دبي إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية، التي يزورها كثير من السائحين كل عام، بسبب ما تمتلكه من أماكن سياحية متعددة تمتاز بالسحر، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة التي يمكن ممارستها ولن تجدها في أي مكان آخر.

وفي هذا الموضوع نورد لكم، أفضل الأماكن والأنشطة السياحية التي يمكن الاستمتاع بها خلال إقامتك بدبي، وفق ما نشره موقع "الإمارات اليوم".

- دبي من تحت الماء

دبي لم تدع شيئًا إلا واستغلته بشكل سليم للتوفير الخدمات السياحية، يمكنك الذهاب إلى رحلة Dhow التي تبحر في الخليج وتقدم عشاءًا. فركوب القوارب الصفراء ممتعًا للغاية حيث يقدمون لك جولة بحرية برفقة مرشد سياحي للمعالم البارزة في دبي مثلنخلة جميرا، وبرج العرب، وخليج مارينا دبي وبالم لاجون.

- القرية العالمية بدبي

يوجد مكان مثير للاهتمام يدعى القرية العالمية، وهو مماثل تمامًا لمعرض التجارة العالمي في الهند. إلا أن هذا هو أكثر حداثة. إذ يبلغ عُمر القرية العالمية 20 عامًا تقريبًا، وتضم حوالي 30 جناحًا لكل بلد، لكل منها صفات وثقافة هذه البلد. يمكنك الحصول على إلكترونيات رخيصة من صنع الصين، والأحزمة الجلدية الفاخرة والمحافظ من أفريقيا.

- التجول في الأسواق

تعد الأسواق (البازارات) من أفضل الأماكن المخصصة للتسوق عالميًا خاصة في منطقة ديرة في دبي، إذ تستطيع التجول والأنتقال بين هذه الأسواق بكل سهولة وحرية، كما يمكنك الحصول على الذهب بأسعار رخيصة مع نقاء مؤكد للحلي. تأكد من الحصول على بعض المشغولات بأسعار جيدة.

- السفاري في الصحراء

واحدة من أكثر عوامل الجذب التي لا يختلف عليها أحد في دبي هي رحلات السفاري الصحراوية. هناك الكثير من الأفواج السياحية التي تقدم على هذه الرحلات. تشمل جميع رحلات السفاري ركوب الكثبان الرملية والرقص الشرقي ورقصة تانورا وركوب الدراجات الرباعية والوجبات.

- أنشطة أخرى يمكنك القيام بها

تعد المدينة جنة لعشاق السيارات مع سيارات فيراري الأيروز، ورانجرز روفرز وإصدار محدود من سيارات رولز رويس فانتومز. كما تقدم بعض المعالم الفريدة مثل الماس والعباءات ومحلات مستلزمات الصيد حيث المعدات من الدرجة الأولى.

كما يمكنك القيام بنزهة حول ممشى مارينا وشاطئ جميرا سيرا على الأقدام وتستكشف بعض المواقع الفريدة، وتستطيع أن ترى اليخوت الخاصة متوقفة هناك.

- برج خليفة

يجب عليك الحجز مقدمًا وإلا فقد لا تجد وقتًا محددًا للزيارة. وأثناء الحجز، تأكد من الدخول إلى فتحة شروق الشمس حيث يتيح لك ذلك فرصة رؤية أضواء المدينة ليلاً والاستمتاع بزمن الفجر في الأفق. ولا تلجأ للحجز مع الوكلاء الذين يحجزون بمبالغ أكبر.