كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - تكريم ليلي علوي بمعرض الكتاب ولقاء مفتوح مع لطفي لبيب

يشهد معرض الكتاب، الجمعة المقبل، العديد من الأحداث الفنية أهمها تكريم الفنانة ليلى علوي، ضمن فعاليات المعرض المقام في مقره الجديد بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى لقاء مفتوح مع الفنان لطفي لبيب، من الثالثة حتى الخامسة مساءً، بقاعة سهير القلماوي.

وتقام ندوة بليغ حمدي، بحضور وليد شوشة، وأشرف عبدالرحمن، من الثانية ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك في قاعة التجارب المسرحية، بجانب عرض فيلم "بركة يقابل بركة".