كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - تكريم ليلي علوي بمعرض الكتاب ولقاء مفتوح مع لطفي لبيب
يشهد معرض الكتاب، الجمعة المقبل، العديد من الأحداث الفنية أهمها تكريم الفنانة ليلى علوي، ضمن فعاليات المعرض المقام في مقره الجديد بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى لقاء مفتوح مع الفنان لطفي لبيب، من الثالثة حتى الخامسة مساءً، بقاعة سهير القلماوي.
وتقام ندوة بليغ حمدي، بحضور وليد شوشة، وأشرف عبدالرحمن، من الثانية ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك في قاعة التجارب المسرحية، بجانب عرض فيلم "بركة يقابل بركة".
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم ليلي علوي بمعرض الكتاب ولقاء مفتوح مع لطفي لبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.