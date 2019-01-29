كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - شاهد.. ماهو سر اللوك الجديد للفنانة "روبي"

تشارك الفنانة روبي في فيلم "حملة فرعون" بجانب النجم عمرو سعد، وعدد كبير من النجوم، حيث يكشف هذا الفيلم سر "لوك" روبي، الفترة الماضية بقص شعرها على طريقة "الا جرسون"، إضافة إلى أنها أصبحت "تريند" بسبب صورة التُقطت لها في عيد ميلاد الفنانة درة.

ويواصل أبطال الفيلم تصوير المشاهد المتبقية لهم في عدة ديكورات متفرقة تمهيدًا لعرض العمل خلال الفترة القليلة القادمة.

"حملة فرعون" بطولة كل من عمرو سعد، وروبي، وحمدي الميرغني، ومحمود عبدالمغني، ورامز أمير، ومحمد لطفي، وهو من تأليف كريم حسن بشير، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

