كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - أحمد موسى: الحقوقيون الذين التقوا ماكرون يدافعون عن الشواذ

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري يعرف جيداً أغراض الحقوقين الذين التقوا الرئيس الفرنسي وحرضوا ضد مصر.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «هل جمال عيد ما زال يحتاج إلى أموال، رصيدك في البنك كام، وهل حصلت عليه من أجل الدفاع عن الشعب أم التآمر على الدولة».

وأضاف موسى «هل السفارة الفرنسية لا تعلم أن جمال عيد من المشاركين في التخريب»، مؤكدا أن الحقوقيين الذين التقى معهم ماكرون يدافعون عن حقوق الشواذ.