كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - أحمد موسى للرئيس الفرنسي: «مصر لا تتلقى أوامر من أحد»

معتز عوض

كد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لا تتلقى أوامر من أي جهة.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مع احترامي للرئيس الفرنسي ولأي دولة نحن لا نتلق أوامر من أحد، انتهى هذا العهد الذي كان يتلقى فيه الجاسوس محمد مرسي العياط الأوامر».

وأضاف موسى «نحن نقبل الصداقة فقط لكن لا يستطيع أحد على فرض الإملاءات علينا».