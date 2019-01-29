كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - ماري لويس: مصر بوابة التجارة للقارة الإفريقية والشرق الأوسط

معتز عوض

قالت ماري لويس عضو مجلس الأعمال المصري الفرنسي، إنه لأول مرة يتم توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم بين الدولة المصرية وفرنسا.

وأضافت في تصريحات هاتفية لبرنامج "اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي"، أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مترو الأنفاق.

وأوضحت أنه تم البدء في مخاطبة الجمارك المصرية من أجل تأجيل مدة خروج المنتج الى الأسواق، موضحة أن الدولة المصرية تعتبر بوابة التجارة للقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط .

وأكدت أن الشركات الفرنسية أعلنت عن عزمها الشديد من أجل زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة داخل الدولة المصرية، موضحة أنهم أشادوا بقانون الاستثمار الجديد والتسهيلات التي منحت لهم ، مضيفة أن إنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل الإسكندرية دافع زيادة الاستثمارات في المنطقة الشمالية بمصر.

ونوهت أن الشركات الفرنسية لديهم عزم لزيادة حجم الاستثمارات في منطقة صعيد مصر خلال الفترة المقبلة.