كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - الشوط الأول - الزمالك يتقدم على المقاصة بثنائية محمود علاء

الزمالك

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين على ضيفه مصر للمقاصة بالمباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة العشرين لمسابقة الدوري.

سجل هدفي الزمالك محمود علاء في الدقيقة 42 وفي الدقيقة 45+2 من ركلة جزاء.

أحداث الشوط الأول جاءت متوسطة في المستوى، حيث نجح الزمالك في السير بالسيناريو كما أراد حيث استحوذ على الكرة معظم الفترات.

أما المقاصة فقد بدا غير قادر على مجاراة الزمالك على المستوى الهجومي، والدفاعي.