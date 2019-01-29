كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - كوميديا ضرب مأذون في حفل زفاف بسبب منديل الفرح - فيديو

في مشهد مضحك تعرض مأذون للضرب أثناء حضوره حفل زفاف لكتب الكتاب، بعد أن نشب شجار عنيف بين أهل العريس والعروس، بسبب منديل الفرح.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المأذون يجلس بين العريس ووالد العروسة، ويعقد كتب الكتاب ولحظة انتهائه انقض عليه مجموعة من الفتيات لخطف منديل الفرح.

ونشب بينهما عراك عندما حاول بعض الأشخاص من أهل العروس أخذ المنديل من أهل العريس، حيث انهالوا على المأذون الذي تفاجأ بالموقف، وكاد أن يسقط من فوق الكرسي.