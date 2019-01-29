كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - مواطنون ضد الغلاء: الوكلاء الكبار للمنتج لا يتأثرون بحملات المقاطعة
معتز عوض
قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن المقاطعة لبعض السلع تعتبر سلاحا ذا حدين، موضحا أن المقاطعة تؤثر على المنتج، وكشف أن أول حملة ظهرت فى مصر كانت « بلاها لحمة» ونتج عنها غلق 30 % من محلات اللحوم فى هذا التوقيت.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" تقديم الإعلامى تامر أمين، أن هذه المقاطعات تتسبب فى قطع العيش لبعض المواطنين، وأكد أن الوكلاء الكبار لا يتأثرون بأى شيء.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بالجلوس مع الاطراف لحل هذه المشكلة قبل ان تتسبب فى مشكلات أكبر.
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