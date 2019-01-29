كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - كاميرا مترو محطة السادات ترصد انتحار طالب تحت القضبان



تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة انتحار شاب أسفل عجلات المترو بمحطة السادات. الفيديو الذي تداوله الرواد اليوم الثلاثاء لواقعة انتحار شاب الأحد الماضي تحت عجلات مترو الأنفاق بالخط الثانىللمترو بمحطة السادات باتجاه شبرا الخيمة، ويدعى محمد هشام محمد محمود. كان المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قال: إنه أثناء قدوم قطار رقم ٦٢٨ بالخط الثاني بمحطة السادات اتجاه «شبرا الخيمة»، فوجئ قائد القطار بإلقاء شخص بنفسه أمام القطار ما تسبب في مصرعه. وانتقل طاقم التشغيل بالمحطة وقيادات شرطة مترو الأنفاق وتم رفع الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى محمد هشام محمد محمود 22 عاما طالب، ويقيم بشارع السيدة فاطمة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة. ومن جهة أخرى عادت حركة سير القطارات على الخط الثانى «شبرا الخيمة - المنيب»، بعد توقف ١٠ دقائق بسبب الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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