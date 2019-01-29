كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - أحمد موسي: انتهى عصر الإملاءات الخارجية على مصر بعد عزل "مرسي"

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إننا نرفض أي إملاءات خارجية على الدولة المصرية، مضيفا : «مصر محدش يعطيها أوامر .. وانتهى عصر الإملاءات الخارجية بعد عزل الجاسوس مرسي».

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس الفرنسي ماكرون التقى عددا من الذين يحصلون على التمويل الأجنبي، مشيرا إلى أن الشعب يعلم جيدا ما فعله جمال عيد ومحمد لطفي ومحمد زارع وجاسر عبد الرازق والتمويلات الذين حصلوا عليها.

وأوضح «موسى» أننا نقبل الصداقة ونرفض التدخل في شئون الدولة المصرية، مشيرا إلى أن فرنسا ترتكب جرائم خارج القانون على أرضها واحتجبت مواقع دعمت الإرهاب، ومن يتطاول علي القوات المسلحة يتآمر ضد الوطن، متابعا : «رايحين تحرضون وقفوا ضد بلدكم».