كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - عباس يقبل استقالة حكومة الحمدلله ويكلفه بتسيير الاعمال

قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الثلاثاء، استقالة حكومة رامي الحمدالله، بعد ساعات من تقديم استقالتها.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية"، إن عباس كلف حكومة الحمدالله بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وقدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله استقالة حكومته لعباس، في خطوة جديدة نحو إنهاء محاولة فاشلة للتصالح مع حركة "حماس".

وقال يوسف محمود المتحدث باسم الحكومة، إنها أبدت "استعدادها لمواصلة أداء مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة".

وشكلت حكومة الحمد الله في عام 2013 كجزء من اتفاقية تقاسم السلطة مع حماس، لكن الحكومة لم تتحمل أبدا مسؤولياتها في قطاع غزة الذي تحكمه الحركة منذ سيطرتها على السلطة عام 2007.

وقررت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" التي يتزعمها عباس في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن تستعيض عن حكومة الحمدالله المشكلة من التكنوقراط، بحكومة جديدة بقيادة فتح.