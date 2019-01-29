كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - راشد يعتمد نتيحة الشهادة الاعدادية بالجيزة بنسبة نجاح 71.23%



كتب: محمود الشريف اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة إمتحان الفصل الدراسى الاول بمرحلة التعليم الاساسى للشهادة "الإعدادي" لعام 2018/2019. مشيراً الى أن عدد المتقدمين للإمتحان بلغ146370 طالب وطالبة حضر 145455 طالب وطالبة . بلغ عدد الناجحين 103601 طالب وطالبة بنسبة 71.23% بزيادة قدرها 2% عن العام الماضى . وأعلن المحافظ أن إدارة جنوب الجيزة حصلت على المركز الاول بنسبة 84.2% كما بلغت نسبة النجاح فى مادة الرياضيات 88.78% بينما بلغت نسبة النجاح فى مادة الدراسات الإجتماعية 88.47% ونسبة 88.73% فى اللغة العربية . واوضح خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم أنه نسبة نجاح إمتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 88.73% والإعدادية المهنية بنسبة 51.95% حيث بلغت مادة الرياضيات نسبة النجاح 95.7% والدراسات 87.57% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 77.27% وكانت نسبة النجاح فى مادتى اللغة العربية والعلوم 100% والرياضيات والدراسات الإجتماعية 95.45% .

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