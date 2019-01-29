كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - مسلسل عبور - صبا مبارك تسلط الضوء على معاناة اللاجئين
كشفت النجمة صبا مبارك عن قيامها بإنتاج مسلسل عبور من خلال شركتها Pan East Media، ومن المقرر أن تقوم صبا ببطولته بمشاركة عدد من الفنانين السوريين والأردنيين، بالإضافة إلى فريق تمثيل من اللاجئين.
عبور من تأليف ثُريا حمدة وإخراج محمد الحكشي وتدورأحداثه عام 2015 في إطار درامي اجتماعي، وتبدأ بلحظة وصول الطفل ليث (12 سنة) إلى المخيم وحيدًا، فيصبح الرابط بين جميع الشخصيات والقصص التي يستعرضها المسلسل.
ولا يعد هذا المسلسل أول أعمال صبا التي تُسلط الضوء على قضايا اللجوء، فقد قامت النجمة الأردنية ببطولة فيلم مسافر حلب- اسطنبول للمخرجة التركية أنداشهازيندارأوغلو،ولعبت فيه شخصية لاجئة سورية تقوم برحلة من تركيا إلى ألمانيا، كما شاركت في انتاجه من خلال Pan East Media.
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