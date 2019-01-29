كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - غدآ.. الفنان "صبري فواز" يحضر لقاء خاص ضمن فعاليات معرض الكتاب

يتواجد الفنان صبري فواز، غدًا الأربعاء، في معرض الكتاب لإقامة لقاء خاص به ضمن فعاليات المعرض، وذلك عقب عرض الفيلم التسجيلي الذي يحمل عنوان "هدية من الماضي" بحضور أبطاله.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب ينظم فعاليات مختلفة يوميًا بقاعة الشعر وملتقى الإبداع وقاعة ثروت عكاشة وقاعة سهير القلعاوي، إلى جانب العروض المسرحية والأفلام.

وانطلقت الدورة الـ50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية للمرة الأولى بالتجمع الخامس.