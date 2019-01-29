كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - خالد عبد العال ينتقل لمنطقة انهيار صخرة منشأة ناصر
شهدت منطقة الزرايب بحى منشأة ناصر غرب القاهرة، انهيار صخرة بعد انفصالها عن الجبل الموجود بالمنطقة، دون أن تسفر عن أى اصابات أو وفيات.
وانتقل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء محمد عبد الجليل رئيس الحى، والمهندس خليل شعث، رئيس وحدة تطوير العشوائيات وفرق المتابعة بالقاهرة، لمنطقة الحدث لمتابعة إخلاء السكان من المنطقة المحيطة.
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