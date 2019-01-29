كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - النهارده بس - مترو الخط الأول يغلق أبوابه ساعة بدرى .. أخر قطار 11

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه تم التنبيه على جميع محطات الخط الأول (حلوان /المرج) بتوقف حركة مسير القطارات قبل مواعيدها الرسمية.

وأشار إلى أن آخر قطار متجه إلى محطات حلوان سيغادر محطة المرج في 10:50 مساءً، كما أن آخر قطار متجه إلى محطات المرج سيغادر محطة حلوان في 9:45 مساءً.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من بعض أعمال الصيانة والتجديدات في محطة المرج، مؤكدا انتظام الحركة وبدأها صباح غد الأربعاء في مواعيدها اليومية الرسمية دون تأخير أو تعطيل.

وأوضح أنه تم التنبيه على كل المحطات بإعلان ذلك من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات على مدار الساعات القادمة.