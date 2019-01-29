كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - سقوف عبد المهدي الثانوية للكاتب الصحفى هادي جلو مرعي

أين تذهب يسألونك عن عبد المهدي وسقوفه الزمنية لإنجاز ماوعد من إصلاحات وبناء وإعمار؟ فترد: إنه منشغل بسقوفه الثانوية.والحقيقة إن سقف المنزل هو المهم، فهو يقي المنزل من من مياه الأمطار والانواء، بينما السقوف الثانوية تجميلية، تضفي على السقف من الداخل حلاوة وطلاوة، وتسر عين الناظر، ومنها مايوضع للتباه والتفاخر، ولكيد الحاسدين والغيرانين.

مشكلة المسؤولين في العراق إنهم منشغلون بالقضايا الثانوية عن قضايا الوطن وإدارة الدولة. فالسقوف الثانوية هي القضايا التي تسبق التشكيل الحكومي وترشيح الأشخاص الى مناصب عليا، وهناك من يعترض ويفترض ويرفض ويتحفظ ويريد الشراكة في المكسب.بينما السقف الحقيقي فهو العمل الجاد والمخلص لتلبية حاجات الناس وهو مالايرغب به أحد لأنه مكلف بظنهم، وهم غير قادرين عليه، وببساطة هم يريدون السهل ليقتنصوا الفرص، ويحصلوا على مايريدون من خلال توظيف حزبيين وموالين في مناصب الدولة المختلفة ليضمنوا تحقيق الفوائد من ذلك.

صراع القوى السياسية الذي طال على من يتولى منصب وزير الداخلية، والعناد على ذلك، والتركيز على أسماء بعينها جعل وعود عبد المهدي في مهب الريح، فمن ساندوه لن يعذروه على التقصير لأنهم ببساطة لن يتحملوا ضغط الشارع، وسيجعلون منه كبش فداء برغم إنهم سبب الأزمة ومفتعليها، ولأن العراق برمته مغنم لهم، وليس وطنا يعيش في الوجدان.

وربما كان جديرا برئيس الوزراء أن ينتفض وينهي الأزمة في البرلمان، ويتحرك لمواجهة طوفان الفساد والمفسدين، وإنجاح تجربته، وكسب ثقة الشعب به وهو مااظنه لن يحصل، وسيثور الشارع عن قريب، وحينها لن يجد عبد المهدي من يقف بجانبه، ويخفف الضغوط التي ستحاصره.