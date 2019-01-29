كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - الخامس والعشرين من يناير : التوصيف والنتائج

محمد نجم

الأمين العام السابق للمجلس الأعلي للصحافة

مازال الجدل مستمرًا حول توصيف وأسباب ونتائج ما حدث فى 25 يناير 2011، وأعتقد أنه سيتواصل فى المجتمع المصرى لسنوات عديدة قادمة.

خاصة فى ظل حالة الاستقطاب والتطاحن الإلكترونى على المواقع المختلفة بين «الكتائب الإلكترونية» للإخوان، وجماعة «أسفين يا ريس» وجروبات الناصريين، واليساريين وغيرهم.

فالبعض مازال يعتقد أنها «ثورة» مجتمعية شارك فيها ملايين من الشعب المصرى، وبصرف النظر عن النتائج النهائية!

والبعض الآخر يرى أنها «مؤامرة» دبرت فى غرف عمليات لأجهزة مخابرات دولية، باستخدام عدد من الشباب المصرى المدرب فى الخارج، ثم وقع المجتمع كله فى الفخ!

آخرون.. مازالوا يعتقدون بصحة «الشعارات» التى رفعت وقتها فى ميدان التحرير ومنها «عيش وحرية وكرامة اجتماعية» ولكنهم نظروا إلى النتائج المباشرة لما حدث، ومن ثم أطلقوا عليها «25 خسائر!» حيث ضربت المؤسسات وأحرقت الممتلكات واستشهد المئات وأصيب الآلاف.

ومازال المجتمع يتحمل تعويضات مالية ضخمة لمن استشهد أو أصيب، فضلا عن استعواض ما حرق أو سرق، وإصلاح ما أتلف، إلى جانب حزن وحسرة من فقدوا أبناءهم أو عائلهم، ناهيك عن النتيجة المباشرة الأسوأ والتى يمكن القول إنها تجب كل ما عداها من نتائج سابقة، وهى «استحواذ» جماعة الإخوان على كافة مفاصل الدولة المصرية، بداية من المحليات والإعلام والحكومة ونهاية بالبرلمان ورئاسة الجمهورية، وكأنهم وحدهم الذين أسقطوا نظام الرئيس الأسبق (مبارك) بانقلاب إخوانى!

هذا عن التوصيف.. أما الأسباب.. فقد كان بعضها محليا، والأغلب (المخطط) خارجيًا.

وأعتقد أن «المحلى» منها يكاد يكون معروفًا للجميع ولا داعى للخوض فى تفاصيله، أما الخارجى منها وهو الأساس فكان يعدله منذ سنوات تحت دعاوى برّاقة مثل «الفوضى الخلاّقة»، وضرورة نشر الديمقراطية فى المجتمعات الديكتاتورية، وحماية حقوق الإنسان وغيرها مما يسر الناظرين ويخدع الغافلين.

وفى رأيى أن ما حدث فى بعض الدول العربية ومنها مصر والذى أطلق عليه وقتها الربيع العربى، كان بمثابـة «الفاتورة» واجبة السداد لما حدث فى 11 سبتمبر 2001، حيث دمرت الطائرات التى كان يقودها شباب عربى بعض الرموز الأمريكية «أبراج نيويورك» ومقر وزارة الدفاع «البنتاجون»، ومن ثم كان التخطيط أن يجعلوا العرب «يلفون» حول أنفسهم ولسنوات طويلة، من خلال التوسع فى دعم ما سمى بمنظمات المجتمع المدنى، وتدريب شبابها على تنظيم المظاهرات المناهضة لأنظمة الحُكم، وكيفية تلافى عمليات القبض، والمطاردات الأمنية.

وبالطبع.. كانت «التربة» خصبة فى بعض البلاد العربية لحدوث مثل هذه المظاهرات المناهضة والتى نظمها وقادها هؤلاء الشباب الذين دربوا بالخارج!

وما حدث أصبح معلومًا للجميع.. وساعد عليه وقتها التباطؤ والتراخى.. وغمض العين عن بعض «الممارسات» الكاشفة عن تجمع البخار أسفل الغطاء.

مرة أخرى.. كانت «الأسباب» موجودة محليا.. ولكن قوة الدفع للتنفيذ.. بتخطيط وتدريب وتمويل خارجى، ومن ثم كانت «الأحداث» بمثابة الكمين الذى أوقع المجتمع كله فى الفخ!

أما النتائج.. فلا أعتقد أن أحدًا يقبل ما ترتب على تلك الأحداث وقتها، حيث أرجعت البلاد إلى الخلف ولمدة عشرة سنوات اقتصاديا، وعطلت المؤسسات وأخرجت فئات عديدة فى المجتمع أسوأ ما فيها!

ثم كانت الطامة الكبرى حين استولى الإخوان على الحُكم وبدأوا فى محاكمة كل من خالفهم أو يخالفهم من السابقين واللاحقين!، بعد أن ظهرت على السطح وجوه جديدة، واختفت أخرى، وتبدلت المواقف، وباع البعض ولاءات الأمس، وحاول آخرون الحصول على «مكافأة» ما!

ولكن الله غالب على أمره.. حيث فاق الشعب المصرى وهب وانتفض مرة أخرى، وساندته «القوات المسلحة» حارسة الهوية والوطنية المصرية، وأسقط الشعب هذا الفصيل الذى خطف حُكم البلاد.. بدون استحقاق!

وعادت مصر.. الأجداد.. والآباء.. مرة أخرى لأبنائها، ولكن لابد من دفع «الثمن» لهذا الاستقلال الوطنى وعودة السلام الاجتماعى للمجتمع وإفشال «المخطط» الغربى الذى تسبب فى «الخريف العربى»، فتم تمويل وتسليح عناصر إرهابية ضالة لاغتيال المصريين والاعتداء على مؤسساتهم وتدمير ممتلكاتهم، فتصدت لهم الشرطة المصرية بكل حسم وطاردت فلولهم الذين هربوا إلى جبال ومغارات جزيرة سيناء المترامية الأطراف، حيث تلقفتهم قواتنا المسلحة، وبالتعاون مع قوات الشرطة قضت على أغلبهم ومازالت تطارد فلولهم.

ولكن لا يجب أن ينسينا هذا الجدل حول ما حدث فى يناير 2011، عما حدث أيضا فى 25 يناير 1952 بمدينة الإسماعيلية والذى تقرر فيما بعد عيدًا للشرطة المصرية يحتفل به المجتمع سنويا ويتذكر فيه «الضحايا» الذين ذهبوا دفاعًا عن الكرامة المصرية ضد المحتل الإنجليزى.