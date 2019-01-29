كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - ملائكة الأعمال المصرية تعقد ندوة عن طبيعة عملها

عقدت جمعية ملائكة الأعمال المصرية "ملائكة "مؤخراً، ندوة عن طبيعة عمل ملائكة الأعمال، والدور الذي تقوم به في النهوض بقطاع الشركات الناشئة، وتوضيح الدورالذي يمكن أن تقوم به الجمعية في دعم ورعاية المستثمرين فى قطاع "الإستثمار الملائكي"، بالإضافة إلي بحث سبل التعاون والتنسيق مع مجتمع ملائكة الأعمال السكندري، وذلك بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

تناولت الندوة العديد من الموضوعات المتعلقة بنموذج ملائكة الأعمال، وطبيعة عملهم، والفرق بين ملائكة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، واليات تطبيق هذا النموذج، وأهم المفاهيم الأساسية لدور ملائكة الأعمال فى المنظومة الاقتصادية، بالإضافة إلي دورهم في نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه قال المهندس سمير العلايلي، رئيس مجلس إدارة جمعية ملائكة الأعمال المصرية،"أن المستثمر الملاك لايقدم فقط الدعم المالي، وإنما يقدم الخدمات الاستشارية للشركات الناشئة،وخبرته الطويلة للشركة التي يستثمر بها، بالإضافة إلي الاتصالات والعلاقات التي يمكن أن يمد بها المستثمر لتوسيع نشاطه، وقدرته علي حل المشاكل والأزمات التي قد يتعرض لها، فالمستثمر الملاك هو رجل أعمال سابق واجه تلك المشكلات"

وأضاف العلايلي،" تعد مصر ثاني أكبر سوق من حيث الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة العربية، حيث تأتي الإمارت في المرتبة الأولي وبعدها مصر مباشرة، وأن الجمعية لها أربعة أهداف رئيسية، ولكن الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الجمعية الان هو زيادة الوعي بهذا النموذج الجديد، فالاستثمار الملائكي موجود والمستثمرين فيه موجودين أيضاً، ولكن قد نجد منهم من لا يعرف أنه مستثمر ملاك، لذا فنحن نستهدف زيادة الوعي من خلال الجلسات التعريفية المكثفة التي سنقوم بها علي مدار العام".

من جهة أخري رحب أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية بجمعية ملائكة الأعمال وأعضائها، مشيدين بالجمعية وأهدافها، حيث قام الجانبان بتوقيع بروتوكول تعاون، تقوم "ملائكة " بموجبه بعقد دورات مجانية للتوعية والتدريب حول البيئة المثلى لطبيعة عمل ملائكة المستثمرين وذلك لأعضاء وضيوف جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بالإضافة إلي قيام الجانبان بعقد مزيد الجلسات التعريفية بالإسكندرية لزيادة الوعي بملائكة الأعمال.

كما يتضمن البروتوكول قيام جمعية ملائكة الأعمال "ملائكة" بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية ورابطة ملائكة أعمال الإسكندرية بإنشاء ذراع جديدة لملائكة الأعمال داخل جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وأيضاً قيام جمعية ملائكة الأعمال المصرية "ملائكة" بدعوة أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية إلي جميع الفاعليات والأنشطة التي تنظمها.

وقد استعرضت الندوة إحدى قصص نجاح الاستثمار الملائكي، وهو تطبيق " أورديرا"، تطبيق إلكتروني يسهل عملية طلب المأكولات والمشروبات، ودفع ثمنها الكترونياً بما يتناسب مع أذواق وظروف العملاء.

تعد هذه الندوة أولي أنشطة جمعية "ملائكة" هذا العام، حيث ستقوم بتنظيم عدداً من اللقاءات والجلسات التعريفية، للتعريف بالمفهوم الجديد "الاستثمار الملائكي"، وجذب مزيد من الأعضاء، وزيادة التواصل مع المستثمرين والمهتمين بهذا المجال.

حضر الندوة والتي أقيمت بفندق فورسيزونز الإسكندرية، مجموعة من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، منهم المهندس سمير العلايلي، رئيس مجلس إدارة جمعية ملائكة الأعمال المصرية، والسيدة رشا كمال الرئيس التنفيذي للجمعية، والمهندس محمد صبري، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، والأستاذ طارق القاضي، رئيس مجلس إدارة رابطة ملائكة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن جمعية ملائكة الأعمال المصرية "ملائكة" هي أول جمعية من نوعها في مصر، هدفها دعم ورعاية المستثمرين بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة الوعي بأهمية التوسع في الاستثمار في هذا القطاع وزيادة مشاركته في دفع عجلة الإقتصاد القومي، حيث تأسست الجمعية بمبادرة عدد من رجال الأعمال والخبراء المهتمين بتنمية قطاع الاستثمار الملائكي في مصر، وعلي رأسهم المهندس سمير العلايلي، رئيس مجلس إدارة شركة إنفيستيا كابيتال.