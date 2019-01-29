كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - تفاصيل طرح السندات المصرية بالدولار واليورو

كشفت مصادر حكومية، إنه من المقرر عقد أولى جلسات التجهيز لطرح السندات الدولية بعملتي الدولار واليورو، مع مديري الطرح الفائزين والمستشارين القانونيين المحليين والدوليين، خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر أنه من المخطط خلال العام المالي الجاري إصدار سندات بقيم تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار على أربعة طروحات، منها طرح باليورو.

وقالت المصادر، إن حجم الإصدار بالدولار سيتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، بينما سيتراوح الإصدار باليورو بين مليار وملياري يورو، في حين سيبلغ حجم إصدار السندات بالين والسندات الخضراء 500 مليون دولار لكل إصدار منهما، على أن تحدد حركة الأسواق، العملة التي ستبدأ بها وزارة المالية بالتشاور مع مديري الطرح الذين تم اختيارهم.

ووفقًا لبيان رسمي من وزارة المالية قامت الوزارة بطرح 3 مناقصات لاختيار المستشارين القانونين ومديري الطرح، وقد ورد للوزارة 36 عرضًا فنيًا وماليًا، وتمت الترسية على مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة كمستشار قانوني محلي؛ ومكتب Dechert كمستشار قانوني دولي وذلك لتمثيل الوزارة في جميع إصدارتها الدولية حتى نهاية العام المالي 2018/2019.

وبحسب البيان تم اختيار 4 بنوك استثمارية دولية كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة الدولار الأمريكي، هي Goldman Sachs وHSBC وJP Morgan وCiti Bank.

كما تم اختيار 4 بنوك لإدارة طرح سندات اليورو، هي BNP Paribas وStandard Chartered وبنك الإسكندرية سان باولو وNatixis، على أن تتم الاستعانة ببنكي الأهلي المصري ومصر، للمعاونة في كلا الطرحين.