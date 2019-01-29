كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - وداعا للحرمان.. مع رجيم المكرونة هتخس يعني هتخس

يعتقد البعض أن اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن، يعنى الحرمان من تناول المكرونة، وهذا اعتقاد خاطئ، لأنه يمكن تناولها بكميات محدودة وبطريقة طهى معينة، وكذلك اتباع نظام يعتمد على المكرونة، وهذا ما سنتعرف عليه فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "miraclenoodle".

نصائح لاتباع رجيم المعكرونة:

- يمكن إضافة نسبة قليلة من الصلصة منخفضة الصوديوم، لتجنب ارتفاع مستويات السكر والضغط بالدم خلال اتباع الرجيم.

- إضافة الخضراوات المسلوقة لاحتوائها على عناصر غذائية يحتاجها الجسم وأهمها مضادات الأكسدة التى تحافظ على صحة خلايا الجسم وتحد من نمو الجذور الحرة المسببة للسرطان، بالإضافة إلى احتوائها على ألياف غذائية تساعد على الشعور بالشبع والحد من الإسهال.

- يجب طهى المكرونة بطريقة جيدة، حتى تكون فعالة أثناء اتباع نظام الغذائى لإنقاص الوزن.

- الابتعاد عن المشروبات الغازية والسكريات.

- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون والحلوى.

- ينصح بشرب الماء والعصائر الطبيعية دون إضافة السكر.

- ينصح باتباع رجيم المعكرونة لمدة أسبوعين، لأنه من عيوبه فقدان الوزن ببطء، كما يمكن أن يشعر البعض بالجوع طوال الوقت، وكذلك الملل.

- يتمتع رجيم المكرونة، ببعض المميزات منها إنه سهل ورخيص الثمن، يمكن تطبيقه بسهولة، كما يفضله الأشخاص المحبين للمكرونة.