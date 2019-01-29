كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - بيان رسمي - الأهلي يطالب إتحاد الكرة بتطبيق حكم الفيديو

حكم الفيديو

أرسلت إدارة النادي خطابا إلى اتحاد كرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تطلب فيه الإفادة عن أسباب عدم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» حتى الآن.

وجاء في بيان النادي عبر موقعه الرسمي "على الرغم من تلقّي الأهلي خطابًا من الاتحاد في أكتوبر الماضي يُفيد أن الأخير حريص على تحقيق العدالة الكاملة بين كافة الأندية، وأن هناك حرصًا شديدًا على تطبيق مبدأ اللعب النظيف وفقًا لمبادئ "فيفا"، وأن وسائل التكنولوجيا الحديثة «VAR»، سيتم العمل بها ابتداءً من يناير الذي قارب على الانتهاء".

وأشار البيان إلى "لم تكن هناك أي خطوات إيجابية من جانب الاتحاد في هذا الشأن".

وكانت إدارة الأهلي قد أرسلت خطابًا إلى اتحاد الكرة في الثالث من سبتمبر من العام الماضي، تطلب فيه أن يتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، وتطبيق تقنية «VAR» لمواكبة الكرة العالمية وتحقيق العدالة بين كافة الأندية المتنافسة، بعد الأخطاء التحكيمية "الفجّة" التي أثّرت على نتائج المباريات بشكل مباشر في ذلك الوقت بحسب ما ورد في البيان.