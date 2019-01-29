كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - عاجل - التشكيل الرسمي لمباراة الزمالك والمقاصة في الدوري

فرجاني ساسي

أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه لمباراة مصر للمقاصة ضمن الجولة 20 من الدوري المصري. عماد السيد يستمر في حراسة المرمى عوضا عن محمود عبد الرحيم "جنش" الموقوف، في وقت يدخل فيه حازم إمام التشكيل الأساسي عوضا عن الغائب لظروف أسرية، التونسي حمدي النقاز. تشكيل الزمالك: حراسة المرمى: عماد السيد الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – بهاء مجدي الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد خلف خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – أوباما – إبراهيم حسن بينما يقود ميدو جابر لاعب الأهلي السابق صفوف مصر للمقاصة في مباراة الجولة 20 من الدوري ضد الزمالك. ويعود أيضا جون أنتوي لصفوف الفريق بعد غيابه عن مباراة الأهلي الماضية والتي خسرها الفريق 3-0. تشكيل المقاصة: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم الدفاع: أحمد عبد العزيز "مودي" – طه عادل – عصام صبحي – محمد دسوقي الوسط: صلاح ريكو – باولن فوافي – محمد توني – ميدو جابر الهجوم: شيمليس بيكلي – جون أنتوي البدلاء: محمود حمدي – عاصم سعيد – أحمد جمال – حسام عبد الواحد – صلاح عاشور – مروان حمدي – أسامة جلال

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