كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - كما انفردت البشاير.. انهارت صخرة منشية ناصر

تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حادث انهيار صخرة بمنطقة بمنشية ناصر بمحافظة القاهرة، وأطمأنت الوزيرة، على الأسر المتضررة والتى بلغ عددها 28 أسرة سيتم نقلها إلى منطقة الأسمرات.

ووجهت مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

وكانت البشاير انفردت ظهر اليوم بصور وجود تصدعات بنطاق الحى وجرى التعاون بين محافظة القاهرة مع اجهزة الدولة المختلفة عملية الاخلاء بمحيط الصخرة

