كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - فلسطين تطالب بنشر قوة دولية دائمة في الضفة

طالبت فلسطين الأمم المتحدة الثلاثاء بنشر قوة دولية دائمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بعد يوم من إعلان إسرائيل إنهاء عمليات بعثة مراقبة دولية تعمل في مدينة الخليل بعد قرابة 20 عاماً من عملها.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنه لن يمدد تفويض "بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل"، وأضاف "لن نسمح بمواصلة عمل قوة دولية تتصرف ضدنا".

ولم يتحدث عن جدول زمني لخروج المراقبين.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن في حرب 1967.

وكانت بعثة التواجد الدولي تنشر مراقبين مدنيين غير مسلحين من النرويج وإيطاليا والسويد وسويسرا وتركيا في الخليل منذ عام 1997.

وتنقل البعثة انتهاكات القوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان.

ويشعر رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، بالقلق من تعليق قوة المراقبة وأن يؤدي ذلك إلى تصعيد الهجمات من المستوطنين وانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة المحيطة.

ويعيش مئات المستوطنين اليهود المتشددين تحت حراسة آلاف الجنود في قلب الخليل، التي يقطنها ما يزيد على 200 ألف فلسطيني.

ولم يصدر رد فعل على الفور من الأمم المتحدة إزاء المناشدة الفلسطينية.