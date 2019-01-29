كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - بالصور.. ماتخافيش من المقص.. فوائد لتغيير تسريحة الشعر

تخشى المرأة أحياناً تغير طريقة تصفيف شعرها التى اعتادت عليها لفترة طويلة، لاعتقادها أن هذا يتسبب فى تغير مظهرها للأسوأ، ولكن الذى لا تعلمه الكثيرات هو حجم الفوائد النفسية التى تعود على المرأة سواء بقص الشعر أو بتغيير طريقة تصفيفه، وهذا ما سنتعرف عليه فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " tribune ".

- يعزز جمالك

تغير طريقة تصفيف الشعر، لأخرى مناسبة لوجهك، يزيد من جمالك الطبيعى ويبرزه أمام الجميع.

- زيادة الثقة بالنفس

تغير طريقة تصفيف الشعر، للأفضل يزيد من ثقة المرأة بنفسها، مما يؤثر بشكل إيجابى فى اختيار ملابسك وطريقة تعاملك مع الآخرين.

- تزيد من مميزاتك

اختيار نمط ولون الشعر المناسب، يزيد من مميزاتك الجمالية فى عيون الأخرين، مما يجعلك محل إعجاب الكثير .

- زيادة الذكاء والقدرة على العمل

وفقاً لإحدى الدراسات، فإن تغير المرأة لطريقة تصفيف شعرها، يزيد من قدرتها على العمل ومن ذكائها، مقارنة بغيرها.

- يظهر مدى اهتمامك بنفسك

باعتبار أن تاج المرأة هو شعرها، فإن تغير طريقة تصفيف الشعر، يظهر مدى اهتمام المرأة بنفسها، لإظهاره مدى قوته ولمعانه.

