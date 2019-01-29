كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - نقيب الفلاحين يشيد بإعدام 100 ألف بطة مستوردة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن إعدام 100 ألف بطة مستوردة مصابة بمرض "السالمونيلا " الذي يسبب التسمم الغذائي، إنجاز للإدارة المركزية للحجر البيطري ولقطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ولوزارة الزراعة يستحقون عليه الشكر والثناء.

وأضاف أبوصدام، أن الجهود الكبيرة التي أدت إلى إعدام الشحنة أنقذت البلاد من كارثة، ومنعت انتقال هذا الوباء للثروة الداجنة المصرية، معربًا عن أمله في تشديد الرقابة على كل الواردات والصادارات، لأن تأثير دخول أو خروج أي شيء غير مطابق للمواصفات يؤدي إلى مصائب يصعب السيطرة علي عواقبها.

وطالب أبوصدام، بضرورة تكريم كل من شارك في كشف هذه الشحنة المريضة، وحظر استيراد البط من البلد التي جاءت منها الشحنة، حفاظًا علي الصحة العامة والثروة الداجنة، وتطبيقًا لمبدأ المعامله بالمثل، مشيرًا إلي أننا نستورد البط من فرنسا بدلًا من الاستيراد من دولة خالية من المرض، ولها ميزة في إنتاج البط مثل بولندا أو المجر أو إنجلترا، لافتا أن الاستيراد من فرنسا لحماية مصالح مافيا الاستيراد فقط.

كما طالب بالمتابعة الدقيقة لدفن هذه الشحنة في مدافن صحية بعد إعدامها لمنع التلوث البيئي ومنع انتشار المرض.

وأشار حسين، إلى ضرورة المتابعة الدقيقة لكل شحنات البط التي دخلت البلاد قبل وبعدهذه الشحنة، مشيدًا بمبدأ الكشف والعلانية التي اتبع في الكشف عن هذه الشحنة لطمانة المواطنين ولأخذ الحيطة والحذر، مؤكدًا أن أكبر المصائب التي تصيب قطاع الزراعة تدخل من باب الاستيراد، وأن أعظم الحلول يكمن في الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

لافتا إلى أن الإنتاج المحلي من البط يبلغ حوالي 13 مليون بطة سنويًا، وتم استيراد 7 ملايين بطة عام 2018 تقريبا، وحتي يحدث الاكتفاء الذاتي علينا الدقة المتناهية في الكشف عما هو مستورد، وخاصة ما يخص القطاع الزراعي، وتشديد العقوبة على كل من يسمح أو يشارك أو يساعد في دخول أي شيء يضر بالأمن الغذائي المصري.