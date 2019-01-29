- 1/2
- 2/2
كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - مدبولي يتابع حادث إنهيار صخرة بمنطقة منشأة ناصر
قالت مصادر أن الدكتور مصطفي مدبولي ،رئيس الوزراء ،أجرى اتصالا هاتفيا بالدكتورة غادة والي وزيرة التضامن ، ومحافظ القاهرة ، لمتابعة حادث إنهيار صخرة بمنطقة منشأة ناصر ،موجها بتوفير الدعم اللازم للأسر المتضررة.
وتابعت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حادث انهيار صخرة بمنطقة بمنشية ناصر بمحافظة القاهرة، وأطمأنت الوزيرة، على الأسر المتضررة والتى بلغ عددها 28 أسرة سيتم نقلها إلى منطقة الأسمرات، ووجهت مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدبولي يتابع حادث إنهيار صخرة بمنطقة منشأة ناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.