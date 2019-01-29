كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - مدبولي يتابع حادث إنهيار صخرة بمنطقة منشأة ناصر

قالت مصادر أن الدكتور مصطفي مدبولي ،رئيس الوزراء ،أجرى اتصالا هاتفيا بالدكتورة غادة والي وزيرة التضامن ، ومحافظ القاهرة ، لمتابعة حادث إنهيار صخرة بمنطقة منشأة ناصر ،موجها بتوفير الدعم اللازم للأسر المتضررة.

وتابعت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حادث انهيار صخرة بمنطقة بمنشية ناصر بمحافظة القاهرة، وأطمأنت الوزيرة، على الأسر المتضررة والتى بلغ عددها 28 أسرة سيتم نقلها إلى منطقة الأسمرات، ووجهت مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

