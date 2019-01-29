كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - انهيار صخرة فى منشية ناصر.. والتضامن: نقل الأسر المضارة لـ"الأسمرات"



تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حادث انهيار صخرة بمنطقة بمنشية ناصر بمحافظة القاهرة، وأطمأنت الوزيرة، على الأسر المتضررة والتى بلغ عددها 28 أسرة سيتم نقلها إلى منطقة الأسمرات. ووجهت مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.



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