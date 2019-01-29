كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - الخارجية الامريكية تعلن تسليم زعيم المعارضة بعض الأصول الفنزويلية

قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة اعتمدت سلطة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو للسيطرة على أصول معينة في حوزة بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي أو أي بنوك أخرى تضمنها واشنطن.

ويسري التفويض، الذي مُنح يوم الجمعة، على أصول معينة في حوزة حسابات تابعة لحكومة فنزويلا أو بنكها المركزي.

وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان: "هذا الاعتماد سيساعد الحكومة الشرعية في فنزويلاعلى تأمين تلك الأصول لصالح الشعب الفنزويلي".