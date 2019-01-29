كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - البنك المركزي يلزم البنوك بعقد اجتماعات مجالس إداراتها 8 مرات على الأقل سنويًا

كتب: طارق بكار

أصدر البنك المركزي المصري، كتابا دوريًا بتعديل بعض ضوابط عقد اجتماعات مجالس إدارات البنوك العاملة بالسوق المصرية في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز كفاءة وفعالية أداء البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري وبهدف تخفيف الأعباء عليها.

وقال البنك، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تم إلزام البنوك بعقد اجتماعات مجالس الإدارة بصفة دورية ومنتظمة ولا تقل عن 8 مرات خلال العام الواحد، وذلك بناء على دعوة من رئيس مجلس إدارة كل بنك أو كلما رأي رئيس المجلس مبررا لعقد الاجتماعات، موضحا أنه للمسؤول التنفيذي الرئيسي بالبنك أن يطلب من رئيس المجلس دعوة مجلس الإدارة للانعقاد على أن يكون مصحوبا بجدول الأعمال الذي يرغب في عرضه.

وأشار، إلى أن الأصل هو الحضور الفعلي لأعضاء مجالس إدارات البنوك للاجتماعات، وفي حالة تعذر حضورهم يجوز المشاركة عبر الفيديو والهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام الواحد بالنسبة لكل عضو شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعليا.



