كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 09:12 مساءً - فيل يحاول الاختباء بطريقة مضحكة -صورة

جذب فيل انتباه مصور فوتوجرافيا، بسبب طريقة اختبائه المثيرة للضحك، ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، التقط المصور السويدي ستيفان ويدستراند البالغ من العمر ٦٠ عاما صور الفيل المختبئ بمحمية ماراباتا في جنوب أفريقيا، وبدا الفيل واقفا خلف الشجرة بينما تظهر قدميه وذيله، وطرف خرطومه، وتغطى الشجرة بقية جسده.

أفسدت الشجرة الصغيرة محاولة الفيل للاختباء، وتقع المحمية الطبيعية التي صور بها المشهد في مقاطعة ليمبوبو التي تتميز بالسهول والجبال والتنوع الحيوانى وكذلك الأنهار.

تعد تلك المحمية مكانا مميزا لمحبي السير في الأدغال، ومتابعة النجوم وعلوم الفلك، كما ستخوض بها أفضل طرق السفاري في جنوب أفريقيا.