بالفيديو| برومو "العفريت" أول فيلم لابن غادة عادل

نشرت الفنانة غادة عادل، المقطع الدعائي، لفيلم العفريت، المقرر طرحه بالسينمات هذا العام، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهر المقطع نجل غادة الأكبر، كأول بطولة سينمائية له، كما ظهرت الأخيرة معه، مع مجموعة من الوجوه الشابة، معلقة: "البرومو الرسمي لفيلم بودي الجديد".

وكانت الفنانة لفتت الأنظار مؤخرًا بإطلالتها، خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "نادي الرجال السري".

واختارت "غادة" ارتداء قميص أبيض "أوف شولدرز"، والذي تميز بأنه غير منقوش، بالإضافة إلى "جيب" قصيرة زرقاء اللون، ومزية بحزام أسود متوسط الحجم.

فيلم "نادي الرجال السري" بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، ونسرين طافش، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله.

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