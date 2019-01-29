آخر ما كتبته هبة خفاجي قبل وفاتها: "شكرا إنكم في حياتي"

رحلت الدكتورة هبة خفاجي، "طبيبة الغلابة" كما كان يلقبها مرضاها لأنها كانت توفر الأدوية لمرضى بالمجان، وخاصة لغير القادرين.

آخر ما كتبته "خفاجي" كان رسالة لأصدقائها وزملائها لكي تؤكد لهم حبها واعتزازها بهم، فكانت آخر كلماتها حول تحدي العشر سنوات، الذي انتشر مؤخرًا بهدف نشر الصور حاليا وقبل 10 سنوات.

ونشرت خفاجي حينها قائلة: "10YearsChallenge".. عاوزة أقول إنها فرصة حلوة أوي نفتكر أيام وذكريات حلوة جمعتنا مع صحابنا وأهلنا.. وأنا شايفة التايملاين عليه صور صحابي زمان ودلوقتي حاجات كتير أوي بتمر على دماغي وكمان على قلبي .. قد ايه غاليين عليا قد ايه بحبكم.. في ناس اكيد ملحقتش صورهم ومعلقتش عليها بس اكيد ساكنين في قلبي يا ولاد".

وتابعت": "يمكن ده تريند وهاشتاج هايل أخيرًا وروحه حلوة كدة وخفيفة.. دي فرصة بجد إني اقول إني بعتز بيكم كلكم في حياتي يا صحابي من أيام المدرسة والجامعة والشغل والحياة".

واختتمت قائلة: "كل حد حقيقي أضاف وبيضيف لحياتي لحظات حلوة ودعم مستمر حتى لو بكلمة حلوة أو سؤال.. ده بوست تقدير وحب وإعزاز.. شكرًا أنكم في حياتي.. وكلكم قمرات سكرات.. ونأسف للشباب اللي تصحروا على مر الزمن بس حلوين برضه ولا يهمكم".

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