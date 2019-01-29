دراسة: ضغوط العمل تصيب السيدات بالبدانة

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة جوتنبرج أن النساء اللواتي يعانين من ضغوطات العمل هن أكثر عرضة لزيادة الوزن خلال 10 سنوات من بداية عملهن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فأن الشعور بالإرهاق والضغط النفسي الذي تتعرض له النساء في العمل يدفعهن للشعور بالإحباط وتناول المزيد من الأطعمة، ويشجع الشعور بالإرهاق على إطلاق هرمون الكورتيزون الذى يساعد على تشكل الدهون.

تكون النساء أكثر تأثرًا من الرجال لأنهن يتحملن بجانب ضغوط العمل أعباء المهام المنزلية، بالإضافة إلى اهمال ممارسة الرياضة مما يساعد على اكتساب وزن أكثر.

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