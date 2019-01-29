دنيا سمير غانم ببدلة حمراء في أحدث ظهور لها

تداول نشطاء موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها الفنانة دنيا سمير غانم مرتدية "بدلة" حمراء.

وانتقد البعض إطلالتها حيث علق أحدهم: "هي إزاي لابسها كدة"، وقالت أخرى: "أول مرة أشوفها لابسة أحمر".

تستعد الفنانة دنيا سمير غانم لبدأ تصوير مسلسلها الدرامي الرمضاني الجديد الأسبوع المقبل، لتخوض به دراما رمضان 2019، وتدور أحداث العمل الذي لم تستقر "دنيا"، على اسم نهائي له حتى الآن، في شكل كوميدي، ويقدم ثلاث حكايات مختلفة على مدار 30 حلقة.

واعتمدت دنيا، على عدد من نجوم مسلسلها الدرامي الأخير "في الالالاند"، على رأسهم محمد سلام، شيماء سيف، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من النجوم، من إخراج خالد الحلفاوي.

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