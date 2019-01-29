تعرف على فوائد تناول العسل قبل النوم.. "يحرق الدهون بشكل أسرع"

هناك العديد من الدراسات التي أجريت حول العسل وفوائده على صحة الإنسان، حيث يعمل على محاربة نزلات البرد وترطيب البشرة، فإن تناول معلقة منه قبل النوم لها العديد من الفوائد منها كما ذكرها موقع "Bright Side".

- للحصول على نوم هادئ:

يحتوى العسل على مغذي يسمى "تريبتوفان"، وهو هرمون يساعدك على الاسترخاء ويعطي جسمك الإشارة التي تقول "حان الوقت للذهاب إلى الفراش".

- يساعد على خفض ضغط الدم:

أن ارتفاع ضغط الدم هو أحد العوامل التي تساهم في خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن إبقائه معتدل ومستقر هو إجراء جيد لتجنب مضاعفات القلب. ويحتوى العسل على مركبات مضادة للأكسدة أثبتت أنها تقلل ضغط الدم، مما يجعل ملعقة من العسل ليلاً وسيلة جيدة لمنع ارتفاع ضغط الدم.

- يعمل العسل على خفض الدهون الثلاثية:

الدهون الثلاثية هو نوع من الدهون الموجودة في الدم، وارتفاع مستوى الدهون الثلاثية يعنى خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، ويرتبط العسل بخفض مستوى الدهون الثلاثية في الجسم، حيث يقوم بتنقية الدهون غير الضرورية.

- يعزز الجهاز المناعي:

العسل غني بمضادات الأكسدة والعوامل المضادة للبكتيريا التي تساعد على تعزيز نظام المناعة، مما يجعلك أقوى في مكافحة العدوى الناجمة عن الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات والعديد من الفيروسات.

- يبدأ الجسم في حرق الدهون بشكل أسرع:

يزيد العسل من عملية التمثيل الغذائي، وهذا يعني أنه يعزز الدورة الدموية التي تزيد درجة حرارة جسمك قليلا ، مما يساعدك على حرق الدهون دون بذل الكثير من الجهد.

- تجنب السعال:

العسل هو مضاد طبيعي للالتهابات. لذلك من خلال استهلاك ملعقة كبيرة من العسل الممزوج بالماء الدافئ كل ليلة يمكنك تقليل التهيج في حلقك وتجنب السعال. بالإضافة إلى ذلك، العسل هو مضاد حيوي جيد يمكن أن يساعد في محاربة أي بكتيريا تنتهي في الحلق.

- يعمل على مكافحة الشيخوخة:

أفضل طريقة طبيعية لإبطاء الشيخوخة هى استهلاك مضادات الأكسدة، والعسل مليء بها، ولكن تناول العسل كل ليلة قبل النوم يساعدك على محاربة علامات الشيخوخة من الداخل، مما يجعله شريكا قويا.

- يساعد على تجنب الاكتئاب:

يحتوي العسل على مادة البوليفينول، وهي مادة كيميائية عضوية تساعد في مكافحة الاكتئاب عن طريق مقاومة الإجهاد التأكسدي في خلايا الدماغ. إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحتك النفسية يجب تناول العسل.

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