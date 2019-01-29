هكذا يتم إزالة الجليد عن الطائرات في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يشعر الكثيرون بالإحباط عندما يضطرون إلى إزالة الثلج والجليد عن سياراتهم في الأجواء الباردة، فكيف يكون الحال عندما تغطي الثلوج الطائرات الملتزمة بجداول رحلات صارمة؟

تواجه شركات الطيران تحديات كبيرة في البلدان التي تتساقط فيها الثلوج خلال فصل الشتاء، ولكن كيف تتم عملية إزالة الثلوج عن الطائرات؟

نشرت شركة "مينزيس أفييشن" وهي أكبر مزود لعمليات إزالة الثلوج والجليد عن الطائرات، مجموعة من الصور، توضح بالتفصيل كيف تتم هذه العملية، من خلال إذابة الثلوج عن طائرة نرويجية، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتعتمد الطريقة على رش سوائل إزالة الجليد على كامل الطائرة، وهذا ليس بالأمر السهل، ويتطلب حوالي 200 لتر من السائل أي ما يعادل 44 جالون.

ويبدأ الفريق من الحافة الأمامية إلى الحافة الخلفية لكل جناح، ومن أعلى النقاط إلى أدنى مستوى في الطائرة، من أجل إكمال العملية بشكل صحيح وآمن.

ويتم الجمع بين قوة الرش مع سائل ساخن، ثم توضع طبقة من الحماية ضد الجليد على الأسطح الحساسة، وفي النهاية يُجمع السائل الفائض بعد الرش ليتم تطهيره وإعادة تدويره والتخلص منه بطريقة آمنة.

وتقدر الشركة أنها قامت في العام الماضي برش أكثر من 7 ملايين ليتر من سوائل إزالة الجليد على نحو 50 ألف طائرة.

وتعتبر إزالة الجليد إجراءً مهماً، حيث إن أي مستوى من الثلج والجليد يمكن أن يؤثر على سلامة الطيران، لأنه يقاطع تدفق الهواء فوق الجناح. وفي الواقع، يمكن لطبقة من الثلج بسماكة 3-5 مليمتر أن تقلل من ارتفاع الطائرة بنسبة 30%، ويستغرق الأمر عادة نحو 10 دقائق لإزالة الجليد عن كل طائرة.