محمد اسماعيل - القاهرة - أسماء أبوبكر رغم أن الفشل الكلوي من الأمراض التي يمكن التعايش معها والسيطرة عليها عن طريق الغسيل الدوري للكلى، إلا أن المشكلة تكمن في مضاعفاته المختلفة، ومن أخطرها زيادة فرص الإصابة بأورام الكلى، لذلك لا بد من اتخاذ بعض الاحتياطات واتباع بعض النصائح. لمزيد من القراءة عن لمرضى الفشل الكلوي.. نصائح لتجنب أورام الكلى اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر لمرضى الفشل الكلوي.. نصائح لتجنب أورام الكلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.