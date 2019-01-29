إطلالات داليا البحيري كيف تقيّمينها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يناير 2019 08:07 مساءً - داليا البحيري من نجمات مصر الشهيرات والمتميزات، وعبر السنوات شاهدناها في أدوار مميزة ولافتة، إن كان في الأعمال الدرامية أو في الأعمال الكوميدية، لكنّ اطلالاتها حتى الآن مازالت متأرجحة، ومازال أسلوبها في الموضة يحتاج الى صقل وإلى بعض التعديلات الأساسية، وقد اخترنا اليوم بعض اطلالات داليا البحيري لتساعدينا في تقييمها.





داليا البحيري في فستان سهرة باللون الذهبي:



اختارت داليا البحيري على السجادة الخاصة بمهرجان الجونة، فستان سهرة باللون الذهبي مصنوعًا من قماش الميتالك البراق، لون الفستان ناسبها وناسب لون بشرتها السمراء، غير أنّ التنسيق كان مبالغًا به قليلًا ولاسيما الزنار على الخصر الذي يحوي الكثير من التفاصيل. تسريحة الشعر موفقة وأيضًا اختيارها للمجوهرات موفق.





فستان أسود مزين بالكشكش اختارته داليا البحيري مؤخرًا:



في أحدث اطلالاتها على السجادة الحمراء، اختارت داليا البحيري فستان سهرة باللون الأسود من “اليزابيتا فرانكي” Elisabetta Franchi مزينًا بالكشكش، قصة الفستان لم تناسب قوام أو سنّ داليا، ولاسيما من ناحية الفتحات على الخصر ومنطقة الصدر، وكان التصميم أجمل لو كان من دون الفتحات، نسقت معه شنطة يد من “بوتيغا فينيتا” Bottega Veneta واعتمدت تسريحة شعر ناعمة.



اطلالة صيفية مميزة اعتمدتها داليا البحيري:



في إحدى الرحلات الصيفية شاهدنا داليا البحيري في لوك مميز ناسبها وناسب سمارها الجاذب، حيث اختارت فستان ماكسي باللونين الأسود والأبيض، نسقت معه بنطلونًا بأرجل واسعة، وبعض المجوهرات الذهبية العصرية، على داليا أن تعتمد هذا الأسلوب أكثر في اطلالاتها المقبلة.





فستان سهرة معرق بالورود خيار داليا البحيري على السجادة الحمراء:



في إحدى المناسبات شاهدنا داليا البحيري في فستان سهرة معرق بالورود، قصّة الفستان ناسبت داليا وناسبت قوامها، كذلك فإنّ لون القماش وتعريقاته أوحت بالأناقة، كان يفضل لو أنها استبدلت شنطة اليد بآُخرى أصغر حجمًا، ولو أنها اكتفت بأقراط ماسية ناعمة.



شاهدي اطلالات داليا البحيري وساعدينا على تقييم أسلوبها في الموضة.

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