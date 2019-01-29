كيف نسقت الفاشينيستات المحجبات البناطيل الشتوية؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يناير 2019 08:07 مساءً - ملابس المحجبات أصبح بها كثير من الخيارات المختلفة، بخاصة مع دخول الفاشينيستات المحجبات عالم الانستقرام، ليلهمن الصبايا بأزياء واطلالات متنوعة.
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وكل موسم هناك بعض القطع الخاصة به، كـ البناطيل الشتوية التي اعتمدت عليها مدونات انستقرام بشكل واضح هذا الموسم، بستايلات مختلفة وتنسيقات ذكية.. وإليكِ التفاصيل.
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البناطيل بنقشة الكاروهات
صيحة الكاروهات تصدرت بشكل عام قائمة الصيحات الأكثر رواجًا هذا العام، نسقته الفاشينيستا حبيبة دي سيلفا مع كارديغان لبدلة متجانسة من الكاروهات الرمادي، ولفتنا التصميم الجذاب للبنطلون عالي الخصر، وشارلستون واسع، نسقت معه توب أسود وحجابًا من اللون نفسه، هذا اللوك جريء ولكن يمكنكِ ارتداؤه بكل مشاويركِ البسيطة.
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البنطلون الأبيض
لفترة طويلة ارتبط بالصيف فقط، لكنه عاد من جديد مع خامات الجينز التي تناسب كل المواسم، اعتمدته أكثر من مرة الفاشينيستا لينا أسعد مع بوت الساق والمعطف الطويل العنبي، مع توب أبيض لاطلالة تضيف للصبيّة النحيفة طولًا، للمسة كاجوال وجريئة.
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البناطيل السوداء بخامات سميكة
البنطلون الأسود القماشي لا تستغني عنه كثير من مدونات الموضة بالشتاء، كـ المدونة الكويتية مرمر محمد التي ترتديه بأكثر من طريقة، كأن تختار البنطلون الأسود الواسع مع البلوزات الصوف القصيرة.
وكذلك تعتمده المدونة دلال الدوب كاطلالتها بالبنطلون الأسود القصير، والتي تزينه بارتداء جورب أسود خفيف أنثوي، لاطلالة جذابة بخاصة بتنسيقها للحذاء الأسود، سواء مع البليزر الشتوي أو المعاطف الطويلة، أو تحوّل اللوك لكاجوال بارتداء بوت الكاحل، مع القمصان الصوف.
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بناطيل التريننغ بخامات الصوف والقطن
موضة ارتداء التريننغ كاطلالة نهارية بالشارع، لاحظناها بشكل كبير العام الماضي، واستمرت لهذا الموسم، مع البناطيل الشتوية المبطنة بالصوف، الممزوج مع القطن، لاطلالة مريحة تمنحكِ الدفء، اعتمدتها الفاشينيستا شهد بطل مع البلوفر لاطلالة رياضية من الدرجة الأولى، وكذلك الفاشينيستا حبيبة دي سيلفيا مع السويت شيرت الأسود، والتوربان العصري.
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