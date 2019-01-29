كيف نسقت الفاشينيستات المحجبات البناطيل الشتوية؟

صيحة الكاروهات تصدرت بشكل عام قائمة الصيحات الأكثر رواجًا هذا العام، نسقته الفاشينيستا حبيبة دي سيلفا مع كارديغان لبدلة متجانسة من الكاروهات الرمادي، ولفتنا التصميم الجذاب للبنطلون عالي الخصر، وشارلستون واسع، نسقت معه توب أسود و حجابًا من اللون نفسه، هذا اللوك جريء ولكن يمكنكِ ارتداؤه بكل مشاويركِ البسيطة.

لفترة طويلة ارتبط بالصيف فقط، لكنه عاد من جديد مع خامات الجينز التي تناسب كل المواسم، اعتمدته أكثر من مرة الفاشينيستا لينا أسعد مع بوت الساق والمعطف الطويل العنبي، مع توب أبيض لاطلالة تضيف للصبيّة النحيفة طولًا، للمسة كاجوال وجريئة.

البناطيل السوداء بخامات سميكة

البنطلون الأسود القماشي لا تستغني عنه كثير من مدونات الموضة بالشتاء، كـ المدونة الكويتية مرمر محمد التي ترتديه بأكثر من طريقة، كأن تختار البنطلون الأسود الواسع مع البلوزات الصوف القصيرة.

وكذلك تعتمده المدونة دلال الدوب كاطلالتها بالبنطلون الأسود القصير، والتي تزينه بارتداء جورب أسود خفيف أنثوي، لاطلالة جذابة بخاصة بتنسيقها للحذاء الأسود، سواء مع البليزر الشتوي أو المعاطف الطويلة، أو تحوّل اللوك لكاجوال بارتداء بوت الكاحل، مع القمصان الصوف.